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обновлено 12:25

Назначен и. о. руководителя Пермской транспортной прокуратуры

Исполняющим обязанности Пермского транспортного прокурора назначен заместитель руководителя этого подразделения Кирилл Шатохин. Прежний руководитель надзорного органа Алексей Рубан умер в январе 2025 года от хронического заболевания. Об этом сообщает Properm.ru.

Кирилл Шатохин

Кирилл Шатохин

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Кирилл Шатохин

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Алексей Рубан был назначен на должность руководителя Пермской транспортной прокуратуры в феврале 2024 года. Ранее он возглавлял прокуратуру города Серова в Свердловской области.