обновлено 12:25
Назначен и. о. руководителя Пермской транспортной прокуратуры
Исполняющим обязанности Пермского транспортного прокурора назначен заместитель руководителя этого подразделения Кирилл Шатохин. Прежний руководитель надзорного органа Алексей Рубан умер в январе 2025 года от хронического заболевания. Об этом сообщает Properm.ru.
Кирилл Шатохин
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Алексей Рубан был назначен на должность руководителя Пермской транспортной прокуратуры в феврале 2024 года. Ранее он возглавлял прокуратуру города Серова в Свердловской области.