Назначен и. о. руководителя Пермской транспортной прокуратуры

Исполняющим обязанности Пермского транспортного прокурора назначен заместитель руководителя этого подразделения Кирилл Шатохин. Прежний руководитель надзорного органа Алексей Рубан умер в январе 2025 года от хронического заболевания. Об этом сообщает Properm.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Шатохин

Фото: Уральская транспортная прокуратура Кирилл Шатохин

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Алексей Рубан был назначен на должность руководителя Пермской транспортной прокуратуры в феврале 2024 года. Ранее он возглавлял прокуратуру города Серова в Свердловской области.