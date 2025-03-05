Российские войска взяли под контроль населенный пункт Привольное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Населенный пункт находится в Волновахском районе, примерно в 7 км от Новоалексеевки, которая была взята российскими войсками в ноябре прошлого года.

Привольное было взято военнослужащими группы войск «Восток». По сообщению министерства, группа войск «Восток» за прошедшие сутки также поразила формирования ВСУ в пунктах Камышеваха, Богатырь, Федоровка, Искра, Днепроэнергия, Новополь, Бурлацкое в ДНР, а также в Гуляйполе в Запорожской области. По сообщению оборонного ведомства, потери ВСУ составили до 175 человек, а также несколько единиц техники, включая американскую артиллерийскую установку Paladin и польское орудие Krab.

1 марта бойцы группировки «Восток» освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР.