Ярославских студентов подозревают в сбыте наркотиков
В Ярославле первокурсников подозревают в сбыте наркотических средств. Об этом сообщили в УМВД.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Сотрудники Управления наркоконтроля УМВД задержали молодых людей и нашли у них сверток с веществом, который оказался гашишем по итогам исследования. Общая масса вещества — 0,851грамм. По данным полиции, студенты планировали сбыть наркотики путем оборудования тайников.
«Возбуждено и расследуется уголовное дело. Молодым людям избрана мера пресечения в виде заключения»,— сообщили в ведомстве.