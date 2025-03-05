Ярославских студентов подозревают в сбыте наркотиков

В Ярославле первокурсников подозревают в сбыте наркотических средств. Об этом сообщили в УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудники Управления наркоконтроля УМВД задержали молодых людей и нашли у них сверток с веществом, который оказался гашишем по итогам исследования. Общая масса вещества — 0,851грамм. По данным полиции, студенты планировали сбыть наркотики путем оборудования тайников.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело. Молодым людям избрана мера пресечения в виде заключения»,— сообщили в ведомстве.

Алла Чижова