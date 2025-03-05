Банк Уралсиб выступил партнером инфраструктурного проекта #корзинанапрокачку

Банк Уралсиб выступил официальным партнером инфраструктурного проекта Российской Федерации Баскетбола (РФБ) #корзинанапрокачку. Совместная инициатива направлена на модернизацию и улучшение уличных баскетбольных площадок (замена баскетбольных щитов и колец) в российских городах, что позволит тысячам молодых людей заниматься спортом в комфортных условиях.



Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Банк Уралсиб первым выбрал 12 победителей из списка заявок. При этом большая часть баскетбольных щитов, устанавливаемых при поддержке банка, изготовлена из переработанного пластика, что одновременно с модернизацией помогает уменьшить количество выбрасываемого без вторичной переработки пластикового мусора.

Банк Уралсиб на протяжении многих лет поддерживает спортивные соревнования и команды в различных видах спорта, как на профессиональном, так и на любительском уровне. В рамках инициативы #корзинанапрокачку Уралсиб стремится поддержать развитие любительского баскетбола в регионах России.

Это уже четвертый сезон работы проекта #корзинанапрокачку. Всего в 2025 году РФБ при партнерской поддержке подготовила 59 комплектов оборудования, запланировав «прокачать» 28 площадок в 27 населенных пунктах по всей России.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 марта 2025 года насчитывает 200 точек продаж, 1374 банкомата и 230 платежных терминалов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»