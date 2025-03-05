Грузинские скамеры похитили у европейцев $35 млн

Организованная преступная группировка из Грузии обманула тысячи вкладчиков из Великобритании, Европы и Канады на сумму $35 млн, распространяя поддельную рекламу со знаменитостями в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и Google.

Мошенническая схема оказалась раскрыта из-за масштабной утечки данных колл-центра преступников. Соответствующие документы попали в распоряжение шведского телеканала SVT, который поделился ими с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности, а также с другими изданиями, в том числе The Guardian.

Преступная группировка включала примерно 85 хорошо оплачиваемых сотрудников колл-центра, работающих в 3 офисных зданиях в Тбилиси. Они обзванивали потенциальных жертв, кликнувших на рекламные объявления злоумышленников в интернете. Их данные попадали в руки группировки от маркетологов, которые получали вознаграждение от грузинских мошенников за персональные данные каждого, кто в итоге переводил свои сбережения на счета скамеров.

Самая крупная сумма потерянных таким образом сбережений — $205 тыс. от бывшего сотрудника Лондонской фондовой биржи. Среди жертв была и 74-летняя бывшая врач Национальной службы здравоохранения, которая жила в доме престарелых на окраине Лондона и потеряла около 50 тыс. фунтов стерлингов. Эти деньги женщина занимала у родственников, а вскоре после того, как поняла, что ее обманули, она умерла.

Кирилл Сарханянц