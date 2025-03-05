Ростовский завод фильтровального оборудования восстановил производство после удара БПЛА

Ростовский завод фильтровального оборудования, получивший ущерб из-за пожара после падения украинских БПЛА, вернулся к прежнему режиму работы. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

«Выполняются все обязательства по контрактам и предзаказам, производство загружено на 100%», - приводятся в сообщении слова совладелеца завода Олега Ноя.

Он также отметил, что большинство клиентов предприятия, узнав о форс-мажоре, не ушли к другим поставщикам, а предпочли дождаться возобновления производства.

Согласно сообщению, в настоящее время завод выпускает около 1 тыс. фильтров в сутки.

Ростовский завод фильтровального оборудования находится в с. Крым под Ростовом. Инцидент с украинскими беспилотниками произошел в начале января. Тогда был полностью уничтожен склад готовой продукции и материалов для производства площадью 2 тыс. кв.м).

Ростовский завод фильтровального оборудования производит более 60 видов изделий, используемых в машиностроении, в частности, воздушные, салонные фильтры, гидравлические фильтрующие элементы для сельскохозяйственной техники (тракторов и комбайнов), спецтехники, грузового коммерческого транспорта.

Сергей Иванов