СВР: 26% сотрудников российской разведки составляют женщины

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что женщины составляют 26% сотрудников ведомства. Об этом господин Нарышкин заявил на круглом столе, посвященном вкладу женщин в развитие исторической науки.

Выступая на встрече, директор Института археологии РАН Николай Макаров сообщил, что в составе отделения историко-филологических наук работает 14 женщин. «Это почти 20% состава отделения, значительно больше, чем во всех других тематических отделениях»,— сказал господин Макаров (цитата по ТАСС).

После выступления директора института Сергей Нарышкин отметил, что результат в 20% — «очень-очень скромный». «Я вот, не хвастаясь, скажу, что в такой организации, как Служба внешней разведки, женщин 26%. Хотя, казалось бы, такая мужская профессия»,— заключил господин Нарышкин.

Полина Мотызлевская