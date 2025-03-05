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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по аварии на Костромской трассе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП на трассе «Кострома – Ярославль» в Ярославской области. Об этом сообщил информационный центр СКР. Решение принято после обращения местной жительницы, чей сын стал жертвой аварии.

Фото: Следственный комитет РФ

Фото: Следственный комитет РФ

В декабре прошлого года водитель фургона выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, за рулем которого был 39-летний сын заявительницы. В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы, полностью утратив зрение. Несмотря на многочисленные обращения матери в полицию, уголовное дело не было возбуждено.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Ярославской области Александру Бессмельцеву немедленно начать расследование и представить доклад о ходе работы. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

Антон Голицын