В Ярославле московский застройщик указал несуществующую парковку

В Ярославле прокуратура выявила факт введения в заблуждение участников долевого строительства многоквартирного дома на месте бывшей бани на Большой Октябрьской. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на улице Большой Октябрьской, 85 ООО «Специализированный застройщик «А1» (зарегистрирован в Москве) построит жилой комплекс. Количество этажей — 10-11.

Прокуратура выяснила, что застройщик сообщает о наличии 75 парковочных мест рядом с участком и прилагает соответствующую проектную документацию. Однако срок действия разрешения на использование участка как парковки истек еще в декабре 2024 года, а за новым разрешением застройщик не обращался. Вдобавок к этому на указанном участке планируют строить медицинскую организацию.

«ООО "Специализированный застройщик «А1»" не приняты меры по внесению изменений в проектную документацию, а также по размещению на сайте единой информационной системы жилищного строительства достоверной информации. По результатам проверки прокуратура района внесла застройщику представление об устранении нарушений»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова