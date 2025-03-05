В Приангарье объявили масочный режим из-за роста заболеваемости ОРВИ

В больницах Приангарья ввели масочный режим на фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным регионального Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в области было зарегистрировано 23,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что на 10% больше, чем на предыдущей неделе. Также было выявлено 650 случаев внебольничной пневмонии.

«Помимо соблюдения масочного режима, усилили меры по обеспечению фильтра потока пациентов с признаками острых респираторных инфекций, разграничению потоков пациентов c клиническими проявлении инфекций, ограничили посещение пациентов в стационарах»,— сообщила замминистра здравоохранения Иркутской области Татьяна Новицкая.

Александра Стрелкова