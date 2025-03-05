Бывшего офицера ФСО отправили в колонию за взятку от руководителей завода

Пермский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении экс-начальника военной приемки №5029 ФСО Андрея Лукина. Как сообщает Properm.ru, Андрей Лукин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и приговорен к восьми годам и пяти месяцам лишения свободы. Также он должен выплатить штраф в размере 13,7 млн руб. и сумму взятки — более 6,8 млн руб. Кроме того, осужденный лишен звания подполковника запаса.

Суд согласился с версией следствия и гособвинения о том, что Андрей Лукин получил взятку от руководства АО «Пермский телефонный завод «Телта». В 2015–2023 годах на предприятие были устроены два человека, которые фактически не выполняли работу, но на их банковские карты перечислялась зарплата, затем деньги обналичивались и передавались Андрею Лукину. За это он оказывал содействие в обеспечении приемки продукции, предназначенной для госструктур.

Сам отставной подполковник не оспаривал факт получения денег, но настаивал, что совершил мошенничество. По мнению осужденного, он не мог оказывать какое-либо содействие в приемке, а обвинение основывается на недостоверных показаниях экс-директора «Телты» Алексея Высокова и главбуха Елены Гришиной.

Дмитрий Астахов, Пермь