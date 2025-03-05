В Волновахе почтили память командира батальона «Спарта» Владимира Жоги

В Волновахе в Донецкой народной республике почтили память командира разведывательного батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной Воха), передает «РИА Новости». Он погиб 5 марта 2022 года в возрасте 28 лет в боях за Волноваху. Глава ДНР Денис Пушилин говорил, что командир получил смертельное ранение, прикрывая эвакуацию мирных жителей из населенного пункта.

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Агентство опубликовало видео с памятной акции. На нем жители города, среди которых много подростков в толстовках с изображением Владимира Жоги, возлагают цветы к памятнику в центре города. Памятник командиру открыли в октябре 2022 года на площади, названной его именем.

«Очень хорошо, что сегодня здесь присутствовали ребята из Мангуша, из Волновахи, из Володарского района, из Мариуполя. Из памяти не стираются такие серьезные даты для каждого жителя Донбасса»,— сказал во время памятной акции министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.

Владимир Жога родился в Донецке 26 мая 1993 года. В боевых действиях начал участвовать в 2014 году под позывным Воха. После гибели основателя батальона «Спарта» Арсена Павлова (Моторола) в октябре 2016 года стал командиром в возрасте 23 лет. На следующий день после смерти Вохи президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России. Звезду президент вручил в Кремле отцу военнослужащего.

Полина Мотызлевская