Китай наметил ориентиры по росту ВВП и оборонных расходов

Власти Китая объявили, что целевым показателем роста экономики страны в 2025 году будут 5%, сообщает Global Times. Кроме того, в рамках «двух сессий» было объявлено о том, что оборонные расходы страны, как ожидается, вырастут на 7,2% по сравнению с 2024 годом. Оба намеченных ориентира в точности копируют показатели прошлого года.

«Две сессии» — важнейшее политическое событие в Китае. Это ежегодные заседания высшего совещательного органа страны — Народного политического консультативного совета — и китайского парламента — Всекитайского собрания народных представителей.

По итогам 2024 года властям Китая удалось добиться роста ВВП в 5%, хотя большую часть 2024 года предполагалось, что экономика страны вырастет на 4,6%, а намеченной в марте прошлого года цели добиться не удастся. Нынешний целевой показатель многим экономистам также кажется слишком оптимистичным. Так, в декабре Всемирный банк прогнозировал, что рост ВВП Китая в 2025 году составит 4,5%. При этом ранее аналитики ВБ полагали, что китайская экономика сможет вырасти максимум на 4,1%.

Оборонные расходы в 2025 году должны составить 1,78 трлн юаней ($245,7 млрд), что все еще более чем в три раза уступает оборонному бюджету США ($895 млрд на 2025 год). При этом Пекин сохраняет темпы роста военных расходов на уровне 7,2%, отмечая необходимость защищать свой суверенитет, проводить регулярные военные учения и улучшать уровень жизни военных.

Кирилл Сарханянц