В Самарской области продлили ограничение движения на трассе М-5

Ограничение движения для всех видов транспорта на трассе М-5 в Самарской области продлено. Речь идет об участке с 98-го по 129 км. Он проходит через Нефтегорский, Алексеевский и Борский районы. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

«Ориентировочное время окончания ограничения движения — 15:00 5 марта 2025 года»,— говорится в сообщении.

Движение на участке трассы было ограничено вечером во вторник, 4 марта. Это было связано со снегопадом.

Также утром в среду, 5 марта, было закрыто движение на участке трассы М-5 в Оренбуржье. Это произошло из-за ДТП с участием более чем 20-ти автомобилей. В настоящее время последствия аварии устранены. В настоящее время движение на трассе в Оренбуржье открыто.

Георгий Портнов