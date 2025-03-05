В Бавлах городская прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 47-летней ранее судимой уроженки Ивановской области. Суд признал ее виновной в мошенничестве, совершенном во время обряда снятия порчи с клиентки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане женщину приговорили к 2,5 годам колонии за снятие порчи

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ В Татарстане женщину приговорили к 2,5 годам колонии за снятие порчи

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, 30 июля 2024 года обвиняемая, находившаяся в Бавлах, предложила потерпевшей провести обряд снятия порчи, для которого потребовались золотые украшения.

Потерпевшая передала подсудимой ценные вещи: браслет стоимостью 28 тыс. руб., кольцо с янтарем и обручальное кольцо, каждое из которых стоило по 10 тыс. руб. Получив украшения, обвиняемая скрылась и распорядилась ими по своему усмотрению. Общий ущерб, причиненный пострадавшей, составил 48 тыс. руб.

В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала свою вину.

При вынесении приговора суд учел наличие неотбытого наказания по предыдущему приговору. Осужденная была приговорена к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Вынесенный приговор вступил в законную силу.

Артём Дергунов