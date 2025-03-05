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В Ростове провели учебную эвакуацию людей из ТЦ

Сегодня в Ростове из торговых центров «Золотой Вавилон» и «Парк» эвакуировали посетителей. Это заметили местные жители и стали публиковать информацию о событии в социальных сетях. Якобы утром к ТЦ съехались полицейские и пожарные, после чего стали выводить всех находившихся в зданиях.

Фото: Вероника Евдокимова, Коммерсантъ

Фото: Вероника Евдокимова, Коммерсантъ

Как уточнили «Ъ-Ростов» в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, таким образом были проведены плановые учения отработки действий при возникновении чрезвычайной ситуации.

Сергей Иванов

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