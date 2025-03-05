В Ростове провели учебную эвакуацию людей из ТЦ

Сегодня в Ростове из торговых центров «Золотой Вавилон» и «Парк» эвакуировали посетителей. Это заметили местные жители и стали публиковать информацию о событии в социальных сетях. Якобы утром к ТЦ съехались полицейские и пожарные, после чего стали выводить всех находившихся в зданиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вероника Евдокимова, Коммерсантъ Фото: Вероника Евдокимова, Коммерсантъ

Как уточнили «Ъ-Ростов» в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, таким образом были проведены плановые учения отработки действий при возникновении чрезвычайной ситуации.

Сергей Иванов