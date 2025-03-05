Во дворах ЯНАО установят 425 камер видеонаблюдения

В восьми муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 2025 году установят системы видеонаблюдения, которые подключат к видеоаналитике. Всего планируется установить 425 камер высокого разрешения, сообщили в окружном департаменте региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Среди городов, где будут внедрены новые системы с целью повышения безопасности жителей — Салехард, Ноябрьск и Новый Уренгой. В окружной столице в рамках благоустройства двух дворов установят 10 обзорных и 17 подъездных камер. В Новом Уренгое в шести дворах появятся 11 камер рядом с домами и 71 внутри подъездов, а в Ноябрьске — 12 обзорных и 80 подъездных камер.

Программа комплексного благоустройства «Мой двор» рассчитана на пять лет и охватывает 80 территорий. В прошлом году уже преобразили 17 пространств в Муравленко, Лабытнанги, Надыме, Ноябрьске, Салехарде и Новом Уренгое. В этом году к программе присоединились Тарко-Сале и Губкинский.

Ирина Пичурина