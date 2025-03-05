Предлагаемые зарплаты в Удмуртии превысили 60 тысяч рублей в феврале

Медиана предлагаемой зарплаты на рынке труда Удмуртии составила 60,1 тыс. руб. в феврале 2025 года, что на 0,7% ниже, чем в январе, и на 13,5 тыс. меньше, чем в среднем по России. Как сообщили аналитики hh.ru, при этом значение предложение превышает ожидаемый уровень дохода в регионе, который составляет 60 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На 1 вакансию в регионе в феврале приходилось 4,5 резюме, что свидетельствует об умеренной конкуренции на рынке труда. Работодатели разместили более 10,3 тыс. вакансий, что на 8% больше по сравнению с январем, но на 10% меньше, чем в феврале 2024 года. Соискатели создали или обновили 46,2 тыс. резюме, увеличив активность на 5% по сравнению с январем и на 37% по сравнению с февралем 2024 года.