В Ростове парад Победы может пройти без зрителей

В Ростове-на-Дону юбилейный Парад Победы может пройти без зрителей. Окончательное решение по формату мероприятия пока не принято, сообщили в пресс-центре правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Праздничные парады запланированы только в двух городах региона — Ростове-на-Дону и Новочеркасске. В других населенных пунктах пройдут отдельные торжественные события, но детали их проведения также остаются неизвестными.

В пресс-центре уточнили, что решение о формате праздничных мероприятий будет принято позже. Также пока не ясно, состоится ли шествие Бессмертного полка в День Победы. В прошлом году Парад Победы в Ростове-на-Дону уже проходил без зрителей, а фейерверк на 9 мая был отменен.

Тат Гаспарян