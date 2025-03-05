Парковки в Москве будут бесплатными 8 марта

Все платные парковки в Москве (в том числе с тарифом 380–600 руб./ч) будут работать в бесплатном режиме 8 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Капитальные парковки со шлагбаумами будут работать в платном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно решению столичного правительства, парковки в городе работают в бесплатном режиме по воскресеньям и в государственные праздники. Заммэра Максим Ликсутов сообщал, что в 2025 году у москвичей есть 72 дня бесплатной парковки — 22 праздничных дня и 50 воскресных дней. По воскресеньям парковки бесплатны везде, кроме улиц с тарифами 380 руб./ч, 450 руб./ч и 600 руб./ч и зон с динамическим тарифом.

Полина Мотызлевская