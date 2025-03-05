Джигурда обратился в Конституционный суд из-за спора о наследстве

Артист Никита Джигурда обратился в Конституционный суд (КС) для оспаривания ст. 1111 Гражданского кодекса (ГК) об основаниях наследования, пишут «Ведомости» со ссылкой на адвоката господина Джигурды Илью Цитренко. В жалобе артист указывает, что в текущем законодательстве существует неопределенность в вопросе применения иностранных завещаний. КС жалобу зарегистрировал, но пока не принял к рассмотрению.

По данным издания, дело артиста касается трех квартир в Москве и одной в Париже. Ранее они принадлежали подруге господина Джигурды Людмиле Браташ, умершей в 2016 году. Артист и его супруга утверждали, что госпожа Браташ завещала имущество им. В качестве доказательства они представляли завещание госпожи Браташ, составленное во Франции. Но в том же году сестра умершей Светлана Романова инициировала иск о наследстве. Суд встал на сторону госпожи Романовой. В марте 2024 года Кунцевский суд взыскал с актера и его жены 500 тыс. руб. в пользу госпожи Романовой в качестве компенсации расходов на юриста.

Ст. 1111 ГК является основной при определении порядка наследования по завещанию или по закону. В соответствии с ней при отсутствии наследников по завещанию наследование осуществляется по закону, согласно установленной очередности. Господин Цитренко в разговоре с изданием поясняет, что суд считает составленное во Франции завещание несоответствующим российским требованиям.

В феврале 2023 года Никита Джигурда говорил, что в случае выигрыша в судебном споре передаст имущество Людмилы Браташ на нужны военной операции на Украине.

Полина Мотызлевская