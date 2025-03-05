В Ярославской области откроют цветочные ярмарки к 8 марта

В Ярославской области 6 марта откроются цветочные ярмарки. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

В Ярославле организуют 44 точки продажи цветов: 11 в Дзержинском районе (Ленинградский проспект, Бабича в районе доме №16, Труфанова в районе дома №19, Урицкого в районе №39 и 50), девять в Заволжском районе (проспект Машиностроителей, Авиаторов в районе дома №74-76, Серго Орджоникидзе в районе №20а), 12 в Кировском районе (Богдановича, 7, Большая Октябрьская, 71, Городской Вал, 11/92, Комсомольская, 5-7, в районе остановки на Октябрьской площади и др.), два в Красноперекопском районе (Московский проспект, 98, Титова, 10), семь в Ленинском районе (Володарского, 64, проспект Ленина, Угличская,24, Чкалова, 70), три во Фрунзенском районе (Калинина, 30, Московский проспект, 163, Светлая, 38). Большая часть ярмарок будут работать с 8 утра и до 21 часа.

В Рыбинске откроют девять мест под размещение ярмарок. Их адреса пока не называются. В правительстве области рассказали, что для ярмарок ярославские производители вырастили более 2 млн цветов, в том числе 1,5 млн тюльпанов. Также продавать будут мимозы. Цветы появятся и в продуктовых магазинах.

Алла Чижова