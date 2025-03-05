В Лениногорске в отделение полиции обратилась местная жительница 1954 года рождения. Женщина лишилась 1,1 млн руб., переведя их на «безопасный счет», после того как ей позвонили неизвестные. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане пенсионерка потеряла 1,1 млн рублей в общении с неизвестными

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане пенсионерка потеряла 1,1 млн рублей в общении с неизвестными

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам потерпевшей, с ней через мессенджер связался неизвестный, представившийся сотрудником поликлиники. Он убедил женщину в необходимости сделать УЗИ щитовидной железы и попросил продиктовать коды из СМС.

Затем ей позвонил другой человек, который заявил, что предыдущий звонок был от мошенника, получившего доступ к ее учетной записи на портале Госуслуг.

Следующий звонок поступил от лица, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что деньги на счетах женщины находятся под угрозой и их необходимо перевести на «безопасный счет», чтобы они не были использованы для финансирования терроризма.

Поверив злоумышленникам, потерпевшая оформила дебетовую карту и перевела крупную сумму на указанные счета. Также по требованию звонивших она удалила все переписки с ними.

На основании произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Артём Дергунов