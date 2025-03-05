В Курултае Башкирии предложили ограничить количество обращений в министерства

Депутат Курултая Башкирии Айгиз Баймухаметов (фракция «Единая Россия») предложил принять закон, ограничивающий количество обращений в органы власти от одного человека. Предложение было озвучено во время заседания Комитета по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поводом для инициативы стало выступление первого заместителя министра образования Башкирии Светланы Антипиной, пожаловавшейся депутатам на гражданина, который, по ее словам, обратился в ведомство более 500 раз по одной и той же проблеме. По мнению господина Баймухаметова, в этом случае имеет место явление, когда «один человек терроризирует министерство образования, и мы ничего сделать не можем».

Светлана Антипина при этом отметила, что министерство имеет право прекратить переписку и сообщить об этом обратившемуся в том случае, если заявитель обращается с одним и тем же вопросом.

Идэль Гумеров