Глава Башкирии создал и возглавил совет по развитию промышленности

В Башкирии появится совет по развитию промышленности, соответствующий указ подписал глава региона Радий Хабиров. Совет будет отвечать за взаимодействие федерального Министерства промышленности и торговли с республиканскими и местными органами власти, а также с промышленными предприятиями и организациями, создающими инфраструктуру для отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Радий Хабиров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Радий Хабиров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Совет будет определять стратегические направления развития промышленности, содействовать росту ее эффективности и создавать условия для ускоренного развития производства.

В его состав войдут 19 человек — члены правительства Башкирии, руководители автономных некоммерческих организаций, обществ и учреждений, отвечающих за содействие тем или иным сферам промышленности. В расширенный его состав включат также руководителей промышленных предприятий.

Возглавит совет Радий Хабиров, сопредседателем будет замглавы Минпрома РФ Иван Куликов. Директор департамента региональной промышленной политики Минпрома РФ Олег Ступин и глава кабмина Башкирии Андрей Назаров станут заместителями председателя совета, а вице-премьер — министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев — секретарем.

Идэль Гумеров