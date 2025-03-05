Школьный автобус и бензовоз столкнулись в Нижегородской области 5 марта

ДТП с участием школьного автобуса произошло в Богородском округе Нижегородской области 5 марта 2025 года. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

По предварительным данным, около 08:40 на выезде с прилегающей дороги из деревни Бурцево автобус столкнулся с грузовым автомобилем. В автобусе на момент аварии было 17 детей, в результате ДТП никто не пострадал.

В ГАИ региона добавили, что автобус, выезжая со второстепенной дороги на автодорогу Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород, убедился в безопасности своего маневра, остальные автомобили остановились, чтобы его пропустить. В это время бензовоз, который ехал со стороны Богородска в сторону Нижнего Новгорода, не выбрал безопасную дистанцию и допустил выезд на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства происшествия.

Галина Шамберина