«Неометрия» презентовала аквазону с подогреваемыми бассейнами в ЖК «Лестория»

Проект жилого комплекса «Лестория» реализуется федеральным девелопером «Неометрия» в Сочи.

В состав ЖК входит собственная аквазона площадью 473 кв. м с подогреваемыми бассейнами. Ее строительство планируется завершить уже к началу следующего года.

Аквазона будет включать в себя взрослый и детский бассейны с теплой, кристально чистой водой. Элегантная welcome-zone позволит гостям насладиться ухоженной территорией с уютными шезлонгами, а инфракрасная сауна и мягкое тепло солярия обещают полное расслабление. Здесь предусмотрено все для комфортного отдыха, включая необходимые банные принадлежности. Стильные раздевалки с душевыми комнатами и уютный бар дополнят гармонию отдыха.

В водный комплекс предусмотрен отдельный вход, а безопасность обеспечивается с помощью системы контроля и управления доступом (СКУД).

«Аквазона станет частью уникальной инфраструктуры «Лестории», которая включает в себя также благоустроенную территорию, террасы на крышах, набережную. Здесь можно говорить о синергии высокого качества продукта и сервиса. Их сочетание позволяет нам успешно работать на рынке недвижимости и внедрять новые стандарты в строительстве и благоустройстве проектов. Мы не просто строим объекты, но и уделяем большое внимание созданию благоприятной и комфортной среды для жизни и отдыха», — прокомментировала заместитель коммерческого директора ФД «Неометрия» Анна Сапегина.

Собственные бассейны в шаговой доступности позволят владельцам квартир жилого комплекса отдыхать с максимальным комфортом, находясь в центре зелёного оазиса.

Застройщик: ООО СЗ “РОДИНА”. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

https://neometria.ru/