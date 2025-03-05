Вывести бизнес в топ

Если еще два года назад инвесторы старались купить одну или несколько квартир в ЖК для перепродажи или сдачи в аренду, то уже со второй половины 2024 года они на 10% чаще стали рассматривать офисные и коммерческие помещения, чтобы сосредоточиться на арендном бизнесе, отмечают аналитики девелопера UDS.

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Такую тактику уже давно применяют жители крупных городов. Они с большим энтузиазмом включаются в проекты многофункциональных комплексов, таких как комплекс с апартаментами в центре Перми на ул. Окулова, 14, который реализует девелопер UDS. Столичные инвесторы знакомы с концепцией, согласно которой в одном месте собран бизнес, туристические достопримечательности, гостиничный комплекс и готовая инфраструктура для развития сервиса. Поэтому, когда девелопер объявил о старте продаж коммерческих площадей и апартаментов, первые сделки пришли именно из Москвы и Санкт-Петербурга. Жители Перми еще знакомятся с такой концепцией, но уже видят, что новый проект станет эффективным способом сохранения и приумножения вложенных средств.

Доходность инвестиций во многом зависит от экономической ситуации в стране и в мире, а также от денежно-кредитной политики государства. Резкое повышение ключевой ставки в течение двух лет – с 7,5% на начало 2023-го до 21% в конце 2024 года, а следом и ставок по классической ипотеке – отрицательно сказалось на спросе на жилые площади. Особенно если речь шла о вторичных продажах – ставки на ипотеку превысили 31% годовых в рублях, а продажи показывали отрицательную динамику.

Коммерческих помещений на рынке Перми гораздо меньше по сравнению с квартирами, они пользуются спросом у арендаторов, а рента растет от года к году.

И если одни инвесторы рассматривают коммерческие помещения как диверсификацию портфеля, то другие планируют сосредоточиться на покупке нежилых площадей для развития собственного бизнеса.

Уверенности инвесторам придает и локация коммерческих помещений: центр города и возможность выбрать офис с видом на Каму повышает статус компании, которая расположится в многофункциональном комплексе на ул. Окулова, 14.

Офисные пространства обладают всеми важными характеристиками для ведения бизнеса: высокие потолки, увеличенная площадь остекления окон, индивидуальный вход, визуальная доступность витрин для посетителей. Расположение на улице с высоким пешеходным трафиком, готовая инфраструктура и формирование самим застройщиком точки притяжения жителей и туристов – дополнительная гарантия правильного выбора объекта для инвестирования. А разная нарезка – от 30 кв. м до целых этажей – позволяет подобрать лот для расширения и роста бизнеса, отметили в UDS.

МФК на ул. Окулова, 14. Застройщик: ООО «Аквавита».

ООО "УДС-ПРОЕКТ"