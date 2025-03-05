Более 1,1 млн туристов посетили Сочи в феврале

В феврале 2025 года Сочи посетили более 1,13 млн туристов. Это на 4,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом пишет «Федеральный Бизнес Журнал. Юг» со ссылкой на департамент курортов, туризма и потребсферы города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

По итогам 2024 года курорт принял рекордные 8 млн туристов, а рост турпотока составил 5,17%. Совокупный туристический поток в Сочи за прошедшие шесть лет составил 41,8 млн человек (рост 123%). В 2019 году город посетили 6,5 млн человек, в 2020-м — 5,5 млн, в 2021-м — 6,9 млн, в 2022-м — 7,2 млн, в 2023-м — 7,6 млн.

В департаменте популярность курорта объясняется большим количеством номеров различных категорий, хорошо развитой туристической инфраструктурой, а также высоким качеством подготовленных морских пляжей. Кроме того, есть развлечения как для семей с детьми, так и для всех остальных туристов. Стратегически важными для Сочи являются такие виды туризма, как пляжный, санаторно-оздоровительный, культурно-познавательный, деловой, событийный и горноклиматический.

Алина Зорина