Суд оштрафовал на 22 млн рублей экс-гендиректора «Спецтрансстроя» Сергея Арапова

В Новосибирске суд привлек к административной ответственности экс-гендиректора ООО «Спецтрансстрой» Сергея Арапова за действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ (ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ). Его обязали выплатить штраф в размере более 22,2 млн руб., сообщают суды общей юрисдикции региона.

По данным суда, в мае 2022 году между МКУ «Гормост» и ООО «Спецтрансстрой» был заключен контракт по ремонту Октябрьского моста. Срок его исполнения был определен до 9 декабря 2024 года. К этому моменту подрядчик не выполнил работы, в связи с этим с компанией был расторгнут договор. Срыв госконтракта нанес ущерб бюджету Новосибирска, из которого было выделено более 444,8 млн руб. «выплаченных и неотработанных подрядчиком по контракту».

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале декабря прошлого года в отношении Сергея Арапова было возбуждено два уголовных дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201.1 УК РФ). По версии следствия, с мая 2022-го по октябрь 2024 года фигурант дела и его заместитель Виталий Сукач заключили договор субподряда с другой организацией при ремонте Октябрьского моста. Они склонили директора фирмы к «необоснованному завышению стоимости поставляемого насосного оборудования путем предоставления фиктивных коммерческих предложений».

Александра Стрелкова