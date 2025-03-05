Губернатор предупредил ярославцев о проверке систем оповещения

В Ярославской области сегодня, 5 марта, пройдет проверка систем оповещения, которая состоится также по всей стране. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что сигнал «Внимание, всем!» прозвучит в городах и округах региона с 10:40 до 12:00. В это время на телеканалах будут транслироваться предупреждающие сообщения.

Господин Евраев подчеркнул, что поводов для беспокойства нет. Проверка является плановой и направлена на профилактику и контроль технической исправности систем оповещения.

Антон Голицын