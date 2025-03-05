В Челябинске откроют первое на Урале производство перевязочных материалов

Челябинский производитель медицинских материалов, компания «Медетур», получил льготный заем регионального Фонда развития промышленности (ФРП) для запуска производства стерильной и нестерильной марли. Ранее на Урале такую продукцию не производили, сообщает пресс-служба ФРП.

«Компания „Медетур“ имеет все шансы занять пустующую на рынке нишу. Благодаря господдержке в виде льготного займа нашего Фонда в регионе будет налажен выпуск такой, казалось бы, привычной, но крайне необходимой для жизни и здоровья продукции. Тем более, что спрос на нее, и не только в сфере здравоохранения, продолжает расти»,— отмечает директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.

Общий бюджет проекта — 37,5 млн рублей. Из них 13,7 млн руб. составит льготный заем регионального ФРП. Средства пойдут на приобретение оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы, а также запуск серийного производства. Станки разместятся в цехе площадью 1 тыс. кв. м со всей необходимой инфраструктурой. На производстве будет создано 14 новых рабочих мест.

«Бизнес-план мы изначально готовили, ориентируясь на требования челябинского ФРП, потому что в современных реалиях получить заем на таких выгодных условиях просто больше невозможно нигде. Производство медицинской марли было выбрано в качестве основного вида деятельности компании по ряду причин, прежде всего, из-за отсутствия в регионе конкурентов, устойчивого спроса и высокой маржинальности этой продукции. Запуститься планируем уже в середине года. Пока ждем оборудование: часть станков уже отправлена нам производителями, часть еще в процессе изготовления»,— рассказывает заместитель директора ООО «Медетур» Алексей Мельник.

Поставлять выпущенную продукцию компания планирует в государственные и муниципальные медицинские учреждения не только Челябинской области, но и соседних регионов через тендерные процедуры. В розничной продаже челябинская марля тоже появится — в аптечных пунктах. Ее также ждут в частных клиниках, стоматологических кабинетах и ожоговых центрах.