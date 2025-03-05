В Челябинске будут судить двух жителей за мошенничество при стройке домов

Главное следственное управление ГУ МВД России Челябинской области окончило расследование уголовного дела в отношении 27-летнего и 36-летнего местных жителей. Их обвиняют в мошенничестве при строительстве частных домов (ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По версии следствия, в прошлом году жители вступили в сговор и начали искать граждан, желающих возвести дом на садовом или земельном участке. Не имея специализированного образования и опыта в подобных работах, они заключали с южноуральцами устные и письменные договоры на предоставление услуг. За строительство соучастники брали предоплату в 50%. После они создавали видимость работ, начиная возведение зданий с помощью некачественных материалов. Через время жители приостанавливали стройку, аргументируя это погодными условиями, личными проблемами либо большой загруженностью на других участках. В итоге от действий соучастников пострадали десять южноуральцев. Общая сумма причиненного ущерба составила не менее 6,3 млн руб. Для его возмещения на имущество обвиняемых наложили арест на сумму 2,2 млн руб. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска