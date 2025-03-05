Средняя зарплата в области выросла более чем на 10 тыс. рублей за год

Ярославской области средняя номинальная заработная плата в 2024 году составила 64 566 руб., сообщил исполняющий обязанности вице-губернатора, министр экономического развития Дмитрий Аминов со ссылкой на Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2023 году, по данным Ярославльстата, средняя заработная плата в регионе равнялась 55 535,7 руб. Зарплата ярославцев в прошлом году оказалась выше, чем в соседних регионах: Костромской области (55 770 руб.), Ивановской (49 479 руб.) и Тверской (63 800 руб.). Ярославская область занимает седьмое место в Центральном федеральном округе и 46-е в России.

Дмитрий Аминов отметил, что реальная зарплата в регионе по итогам декабря составила 110,3% от уровня декабря 2023 года.

Антон Голицын