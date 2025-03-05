В Башкирии введут обязательное чипирование собак

Комитет Курултая Башкирии по аграрным вопросам, экологии и природопользованию поддержал законопроект об обязательной идентификации собак с помощью введения подкожного чипа, сообщает пресс-служба республиканского парламента. Изменения планируется внести в закон «Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан». Проект документа рассмотрят в первом чтении на ближайшем пленарном заседании в конце марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, правительство региона установит порядок идентификации и регистрации животных и создаст государственную информационную систему. «До конца 2027 года будет действовать переходный период, в течение которого владельцы смогут чипировать своих питомцев бесплатно — за счет средств республиканского бюджета, — отметил он.— На эти цели из бюджета планируется направить около 80 млн руб. Идентификация и регистрация других видов домашних животных будет производиться по желанию и за счет их владельцев».

Спикер парламента считает, что принятие закона повысит ответственность хозяев и обеспечит более гуманное обращение с животными. Чипирование поможет сократить численность бездомных собак, более 90% которых, по мнению экспертов — это в прошлом чьи-то питомцы или их потомство.

«На улицу собаки попадают, как правило, по двум причинам: или теряются, или от них избавляются хозяева»,— констатирует господин Толкачев.

Он отметил, что чипированную собаку нельзя будет безнаказанно выбросить на улицу, а потерявшуюся — будет проще вернуть домой. Также система идентификации поможет установить владельца в случае нападения собаки на человека. В чипе будет зашифрована информация о животном, включая его индивидуальный номер и сведения о хозяине. Специалист сможет считать ее с помощью сканера.

Майя Иванова