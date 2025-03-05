Из ДНР депортировали иностранца за организацию канала незаконной миграции

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии выявили в Мариуполе канал незаконной миграции. К правонарушению был причастен иностранный гражданин — как выяснили правоохранительные органы, он занимался изготовлением поддельных документов.

«Установлено, что мужчина, нарушая миграционное законодательство, прибыл на территорию ДНР в целях изготовления поддельных документов для пребывания иных иностранных граждан в республике»,— сообщили в управлении ФСБ региона (цитата по «РИА Новости»).

Его депортировали из России за нарушение миграционного законодательства — у него не было документов, подтверждающих право на пребывание в стране (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП России). В ФСБ не уточнили, откуда прибыл нарушитель.