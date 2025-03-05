Жители Стерлитамака за три дня 345 раз пожаловались на качество воздуха в городе

С 1 по 3 марта в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) поступило 345 обращений жителей Стерлитамака с жалобами на качество воздуха. Такую цифру озвучила начальник ЕДДС Екатерина Ромашова на заседании городского экологического совета, сообщает пресс-служба администрации Стерлитамака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

1-3 марта в Стерлитамаке и Салавате вводился режим неблагоприятных метеоусловий №1, во время которого промышленные выбросы и автомобильные выхлопы, загрязняющие атмосферный воздух, накапливаются в районах плотной жилой застройки. По данным Башгидромета, 1 марта концентрация формальдегида в воздухе превысила норму в 1,7 раза.

Идэль Гумеров