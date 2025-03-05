Полицейские накрыли бордель в Устиновском районе Ижевска

Силовики накрыли бордель, который работал под видом массажного салона в Ижевске, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Полицейские ворвались в подвал одного из домов в Устиновском районе, где клиентам за деньги оказывались интимные услуги.

Правоохранители задержали 27-летнюю директора и двух администраторов — девушек 1990 и 1992 годов рождения. В результате обысков были изъяты 10 сотовых телефонов, два ноутбука, документация, банковские карты и денежные средства.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». По статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Организатора и одного из администраторов поместили в изолятор временного содержания, другому администратору назначили подписку о невыезде.