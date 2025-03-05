Утром 5 марта в Петербурге завоют сирены

Сирены завоют на улицах Петербурга с 10:30 до 11:00 в среду, 5 марта. Речь идет о комплексной проверке готовности региональной системы оповещения населения (РСОН).

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«Работоспособность оборудования требуется регулярно контролировать и проверять. Есть удаленный мониторинг, но не все неисправности можно отследить дистанционно. А система должна быть в рабочем состоянии всегда»,— сообщили накануне в пресс-службе городского комитета по информатизации и связи.

Проверка работы комплексов РСОН позволит дежурным сменам всех задействованных служб (прежде всего, МЧС) отработать все необходимые действия на случай ЧС, а также проинформировать петербуржцев о порядке оповещения при экстренных ситуациях. Проверки РСОН проводятся дважды в год по утвержденному плану.

Дарья Астанина