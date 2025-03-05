Полиция выясняет обстоятельства ДТП с пострадавшей девочкой под Саратовом

В районе Маркса Саратовской области произошло ДТП с несколькими пострадавшими, включая несовершеннолетнюю. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительной информации, дорожная авария случилась в восемь часов утра близ Маркса. Участниками ДТП стали автомобили «Лада Гранта» и «Ниссан Альмера». Первым управляла женщина 1990 года рождения, вторым — мужчина 1977 года рождения.

В ДТП пострадали оба водителя, пассажир «Гранты» (девочка 2017 года рождения), четыре пассажира «Альмеры». Всех их доставили в медучреждение.

Павел Фролов