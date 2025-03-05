В 2024 году аренда жилья в Ростове оказалась в 1,7 раза дешевле расходов на ипотеку

В 2024 году аренда жилья в Ростове оказалась в 1,7 раза дешевле ежемесячных выплат по ипотеке. Об этом сообщают «Ведомости-Юг» со ссылкой на директора агентства недвижимости «Титул» Евгения Сосницкого. По его данным, при ставке аренды в 30 тыс. руб. ежемесячный ипотечный платеж за ту же жилплощадь превысил 50 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Parfums Christian Dior Фото: Parfums Christian Dior

Как пишет издание, ставки аренды росли в соответствии с повышением ключевой ставки ЦБ. Вместе с тем спрос не сокращался из-за тяжелых финансовых условий жилищных кредитов после отмены ипотечных льгот. В связи с этим нуждающиеся в жилье граждане не стали брать кредит на покупку по высокой ставке, отдав предпочтение аренде. В свою очередь многие владельцы недвижимости на фоне роста спроса и стоимости аренды, вместо продажи решили ее сдавать.

Сергей Иванов