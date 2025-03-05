Госэкспертиза одобрила проект I этапа строительства снегоприемного пункта в Перми

Проект I этапа строительства снегоприемного пункта в Перми получил положительное заключение Управления государственной экспертизы Пермского края. Согласно Единому госреестру заключений экспертизы проектной документации, заключение датировано 20 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Снегоприемный пункт планируется возвести в Мотовилихинском районе Перми. Проект I этапа предполагает возведение очистных сооружений поверхностного стока. Застройщиком объекта значится региональное управление автомобильных дорог и транспорта. Подготовкой проектной документации занималось ГБУ Пермского края «Управление дорожного проектирования».

О намерениях властей построить в Мотовилихинском районе Перми снегоприемный пункт стало известно в начале 2024 года. Тогда на его возведение в бюджет Пермского края на ближайшие три года закладывали 142,4 млн руб. Как отмечал «Новый компаньон», возведение снегоприемного пункта необходимо для организации работ по зимнему содержанию автомобильных дорог в соответствии с законодательством. В 2024 году на эти цели предусматривали 20,8 млн, в 2025-м — 72,2 млн, в 2026-м — 49,4 млн руб.