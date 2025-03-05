Путин утвердил Дронова врио губернатора Новгородской области
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-губернатора Новгородской области Александра Дронова врио главы региона. Документ опубликован на портале правовых актов.
Александр Дронов и Владимир Путин
Фото: РИА Новости
Вчера, 4 марта, президент провел встречу с господином Дроновым и предложил ему возглавить регион. 7 февраля предыдущий новгородский губернатор Андрей Никитин ушел в отставку и перешел в Минтранс, где занял должность замминистра. С этого времени Александр Дронов в соответствии с областным уставом исполнял обязанности главы области.
Господин Дронов пришел в правительство Новгородской области в апреле 2017 года. С июня того же года был заместителем губернатора, с января 2018-го одновременно работал запредседателя правительства региона. 15 января 2020 года его назначили первым заместителем губернатора.