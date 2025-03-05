Прокуратура проверит общественный транспорт Кургана из-за участившихся ДТП

Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил провести проверку обеспечения безопасности при организации пассажирских перевозок в региональном центре. Это связано с многочисленными сообщениями о дорожно-транспортных происшествиях с участием автобусов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным местных СМИ, только за 4 марта в Кургане произошло два ДТП с участием автобусов. Так, в районе перекрестка улиц Коли Мяготина и Рихарда Зорге городской автобус столкнулся с грузовой «Газелью». По предварительным данным, никто не пострадал.

На улице Красина на остановке «Памятник Коли Мяготину» пострадала пассажирка автобуса ПАЗ. Водитель начал движение, когда 63-летняя горожанка выходила из салона. Пассажирка упала и получила серьезные травмы. Ее госпитализировали.

Прокурор области поручил прокуратуре Кургана провести проверку, установить обстоятельства и причины произошедших дорожно-транспортных происшествий, а также «дать принципиальную оценку исполнению требований законодательства при организации пассажирских перевозок, в том числе прохождению водителями предрейсовых медицинских осмотров».