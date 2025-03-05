Прокуратура проводит проверку из-за взрыва в жилом доме Белореченска

Белореченская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту взрыва в пятиэтажном доме. В результате произошедшего пострадали три человека, два находятся в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере ЖКХ. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.

На месте работают оперативные службы, прибыл и. о. межрайонного прокурора Александр Журавлев. Администрацией Белореченска введен режим ЧС.

Ночью в Белореченске в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме обрушилось перекрытие между 4-м и 5-м этажами. Из дома эвакуировали 54 человека, включая 12 детей.

Алина Зорина