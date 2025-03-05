Прокуратура проводит проверку из-за взрыва в жилом доме Белореченска
Белореченская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту взрыва в пятиэтажном доме. В результате произошедшего пострадали три человека, два находятся в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства Краснодарского края.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере ЖКХ. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.
На месте работают оперативные службы, прибыл и. о. межрайонного прокурора Александр Журавлев. Администрацией Белореченска введен режим ЧС.
Ночью в Белореченске в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме обрушилось перекрытие между 4-м и 5-м этажами. Из дома эвакуировали 54 человека, включая 12 детей.