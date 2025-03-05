Сбережения жителей Удмуртии на банковских вкладах превысили 330 млрд рублей

331,5 млрд руб. хранились на банковских вкладах и других счетах жителей Удмуртии по данным на 1 января 2025 года, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России. Это на 30,7% больше по сравнению с началом 2024 года.

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«Интерес жителей Удмуртии к депозитам в течение года увеличивался. Сберегательные настроения граждан поддерживались ростом ставок по вкладам, сложившимся вследствие высокой ключевой ставки»,— отметила управляющая отделением Банка России в Удмуртии Татьяна Жиганшина.

Сумма средств на счетах организаций в Удмуртии достигла 223 млрд руб., увеличившись на 52% за год. Объем средств на счетах индивидуальных предпринимателей вырос на 27,7%, составив 21,5 млрд руб.

Напомним, жители республики стараются сохранить сбережения на фоне высокой ключевой ставки при помощи краткосрочных вкладов. В октябре 2024 года эксперты прогнозировали то дальнейший рост объемов депозитов с удвоением показателя, то сокращение на фоне темпов инфляции.

Подробнее об этом читайте в материале «Инфляция вклады погоняет».