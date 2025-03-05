В Пермском крае впервые пройдет Большая олимпиада по химии
6 марта в Перми состоится презентация Большой олимпиады «Росхим» по химии в 2025 году. Это уникальная площадка, объединяющая талантливую молодежь, преподавателей, представителей научного сообщества и промышленности. В этом году олимпиада впервые будет проводиться в Пермском крае.
Большую олимпиаду в Прикамье представляет АО «Метафракс Кемикалс» (входит в контур управления компании АО «Росхим»).
Пресс-конференция состоится на площадке газеты «Коммерсантъ-Прикамье» 6 марта в 12 часов.
На мероприятии выступят:
– Константин Ануфриев, директор по организационной и кадровой политике АО «Метафракс Кемикалс»;
– Мария Коновалова, директор по стратегическим коммуникациям АО «Метафракс Кемикалс»;
– Михаил Зубарев, заместитель заведующего кафедрой неорганической химии, химической технологии и техносферной безопасности ПГНИУ, к. х. н., доцент;
– Илья Пищальников, начальник управления координации, планирования и развития отрасли департамента образования администрации города Перми.
Спикеры расскажут о порядке и условиях участия в олимпиаде, перспективах, которые ждут победителей, о планах по реализации проекта, о возможностях федерального проекта «Профессионалитет», который в Губахе реализуется АО «Метафракс Кемикалс» совместно с Уральским химико-технологическим колледжем (УХТК), о результатах межмуниципальной олимпиады АО «Метафракс Кемикалс» для старшеклассников и студентов УХТК, поделятся результатами системной работы по подготовке кадров начиная со школьной скамьи.
В пресс-конференции также примут участие директора, учителя химии пермских школ, учащиеся 7–11-х классов, которые могут стать потенциальными участниками олимпиады, а также представители научного сообщества и другие заинтересованные лица.
«Мы уверены, что участники олимпиады станут лидерами в науке и промышленности, способными решать глобальные задачи современности. Важно отметить, что за шесть лет реализации Большая олимпиада по химии в Республике Башкортостан зарекомендовала себя как эффективный образовательный проект, получивший поддержку со стороны министерства образования региона, администраций и отделов образования районов Башкирии. Благодаря этой поддержке создалась прочная основа для развития олимпиады и популяризации химической науки, что позволило организаторам выйти на всероссийский уровень», – отметили организаторы олимпиады.
АО «Метафракс Кемикалс»
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