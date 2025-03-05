В Оренбуржье на трассе М-5 закрыто движение из-за ДТП с 20 машинами

Движение всех видов транспорта перекрыто в Оренбургской области на участке трассы М-5 с 405 по 411 км (от поселка Холодные Ключи до села Подгородняя Покровка) в среду, 5 марта. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ограничение введено из-за аварии. Движение планируется открыть в 14:25 (MSK+2).

По информации полиции, ДТП произошло около 8:55. Водитель автомобиля «КамАЗ», который ехал со стороны Оренбурга в направлении Переволоцка, допустил складывание полуприцепа. Из-за этого движение на трассе М-5 в регионе было перекрыто. После этого на дороге столкнулись более 20 машин.

Георгий Портнов