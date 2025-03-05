Красная Поляна вошла в топ дорогостоящих направлений для поездок

В марте Красная Поляна заняла четвертое место в рейтинге дорогостоящих направлений для поездок. Об этом сообщает сервис для бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

На горнолыжном курорте путешественники предпочитают бронировать номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 8 тыс. руб.

Шерегеш занял первое место в рейтинге дорогостоящих направлений для поездок. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 9,5 тыс. руб.

Второе место занял Терскол. В селе в Эльбрусском районе путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 8,9 тыс. руб.

Архыз замыкает топ-3 дорогостоящих направлений для поездок. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 8 тыс. руб.

Мария Удовик