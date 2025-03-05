В Перми экс-сотрудника ФСО отправили в колонию за получение взятки

Бывшего руководителя военной приемки №5029 Андрея Лукина признали виновным в получении взятки. Как сообщает properm.ru, господина Лукина приговорили к 8 годам 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 13,7 млн руб. и конфискация суммы взятки в доход государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Кроме этого, господина Лукина лишили права занимать руководящие должности в течение семи лет и звания подполковника запаса.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что гособвинение предложило приговорить бывшего руководителя военной приемки №5029 Андрея Лукина к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 34 млн руб. с лишением права занимать определенные должности на девять лет, а также лишить звания подполковника запаса.

Напомним, Андрей Лукин обвинялся в получении взятки на общую сумму 6,8 млн руб. от гендиректора АО «Пермский телефонный завод „Телта“» Алексея Высокова и бухгалтера предприятия Елены Гришиной. Деньги, как считает военная прокуратура, предназначались за оказание содействия в приемке продукции. Сам подсудимый факт получения денег не отрицает, но настаивал, что совершил мошенничество.